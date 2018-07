Actualidade

A organização Human Rights Watch (HRW) denunciou hoje, num relatório, a redução do acesso aos exames e serviços médicos para detetar, prevenir e tratar o VIH/Sida e outras doenças por causa da homofobia na Indonésia.

No documento, a organização não-governamental (ONG) alertou que os discursos de políticos e figuras públicas indonésias resultaram em intervenções das autoridades contra grupos LGTB (gays, lésbicas, transexuais e bissexuais) desde 2016.

As operações policiais, às vezes realizadas com a colaboração de grupos islâmicos, contribuíram para aumentar o estigma contra o VIH e impediram que as pessoas em risco de contrair a doença usassem os serviços de prevenção e tratamento, de acordo com a organização.