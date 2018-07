Actualidade

A Comissão Europeia considerou hoje que a investigação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos às importações de automóveis carece de legitimidade e de dados factuais, e viola o direito internacional.

"Na última sexta-feira, a União Europeia (UE) submeteu a sua resposta formal ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos no quadro da corrente investigação sobre o impacto da importação de automóveis na segurança nacional norte-americana", começou por precisar o porta-voz do executivo comunitário.

Margaritis Schinas prosseguiu indicando que, do ponto de vista da UE, aquela investigação carece de legitimidade, de dados factuais e viola o direito internacional, "tal como aconteceu com a anterior investigação que conduziu à imposição de tarifas às importações de aço e alumínio no início do ano".