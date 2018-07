Migrações

A Comissão Europeia saudou hoje a eleição de António Vitorino como novo diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), lembrando a sua passagem pelo executivo comunitário, como comissário da Justiça e Assuntos Internos, entre 1999 e 2004.

"Congratulamo-nos bastante com a eleição de António Vitorino como líder da OIM. É alguém que conhecemos bem, e ele conhece bem esta casa, e estamos desejosos de prosseguir a cooperação frutuosa com a OIM sob a sua liderança", declarou o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, a primeira desde a eleição da passada sexta-feira.

Schinas acrescentou que, em nome do colégio da Comissão Europeia, subscreve as mensagens de felicitações já dirigidas a António Vitorino pela Alta-Representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, e pelos comissários Dimitris Avramopoulos (Migrações e Assuntos Internos) e Christos Stylianides (Ajuda Humanitária e Gestão de Crises).