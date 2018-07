Actualidade

O automóvel foi o principal meio de transporte nas deslocações dos residentes das Áreas Metropolitanas do Porto (AMP) e de Lisboa (AML), segundo o primeiro inquérito à mobilidade das duas áreas divulgado hoje pelo INE.

De acordo com os resultados provisórios do Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa, realizado pelo INE pela primeira vez de forma a estudar os hábitos de deslocação de cerca de um milhão de pessoas, o automóvel liderou as deslocações de forma mais marcante no Porto, com 67,7% e 58,9% em Lisboa, considerando a globalidade dos dias da semana.

O Inquérito à Mobilidade 2017 (IMob 2017) nas Áreas Metropolitanas do Porto (AMP) e de Lisboa (AML) realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) começou a 16 de outubro de 2017 através da Internet em imob.ine.pt, passando depois a ser presencial nos alojamentos que não responderem através da plataforma informática, entre 27 de outubro e 17 de dezembro.