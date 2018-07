Actualidade

A Assembleia Legislativa de Macau aprovou hoje, na generalidade, uma proposta de lei que visa limitar apenas a magistrados e juízes com cidadania chinesa a investigação e os julgamentos de casos relacionados com a segurança do Estado.

"Não desconfiamos dos juízes estrangeiros, nomeadamente dos portugueses, nem tão pouco questionamos a sua capacidade profissional e deontológica", declarou a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chung, momentos antes da votação.

Confrontada com a relutância de alguns deputados, Sónia Chung rejeitou qualquer "discriminação" e defendeu tratarem-se de "casos sensíveis" que exigem a "salvaguarda dos interesses do Estado".