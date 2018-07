Síria

A ofensiva do regime nos setores rebeldes do sul da Síria provocou pelo menos 270.000 deslocados desde o seu início em 19 de junho, indicaram hoje as Nações Unidas.

"Esperávamos cerca de 200.000 refugiados mais num tempo recorde já foram ultrapassados os 270.000", disse em Amã, capital da Jordânia, Mohammed Hawari, porta-voz do Alto-comissariado para os Refugiados (ACNUR).

As forças governamentais sírias e aliados continuavam a avançar contra as fações insurgentes que controlam zonas de Deraa, junto à fronteira com a Jordânia, país que mantém a fronteira fechada para os refugiados sírios.