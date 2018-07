Actualidade

O primeiro concurso público para a instalação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), no atual ramal ferroviário da Lousã e em Coimbra, será lançado no início de 2019, disse hoje o ministro do Planeamento e Infraestruturas.

Pedro Marques recordou que o Governo, com recurso a fundos europeus, vai investir cerca de 90 milhões de euros na nova versão do projeto, baseado numa solução tecnológica de autocarros elétricos, denominada "metrobus".

Na sua opinião, "pelo menos 50 por cento" das pessoas que utilizaram o transporte ferroviário, até janeiro de 2010, quando, por iniciativa do último Governo de José Sócrates, o Ramal da Lousã foi encerrado para obras que visavam um sistema de metro ligeiro sobre carris, "ficarão melhor servidas" com aquela opção, apresentada há 13 meses, com sessões em Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo, os municípios abrangidos pelo futuro SMM.