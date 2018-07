Actualidade

As autoridades da Malásia estão a investigar o casamento entre uma rapariga tailandesa de 11 anos e um homem malaio de 41, e possível aliciamento para fins sexuais, anunciou hoje a vice-primeira-ministra, Wan Azizah Wan Ismail.

O muçulmano Che Abdul Karim Che Abdul Hamid, vendedor de borracha, tomou a rapariga, que atualmente vive com os seus pais na Malásia, como sua terceira mulher na Tailândia, numa união que se tornou pública depois de uma das suas outras mulheres ter feito queixa junto da polícia.

Os homens muçulmanos na Malásia podem ter quatro esposas e as raparigas com menos de 16 anos, a idade legal para casar, podem faze-lo só com o consentimento do tribunal islâmico e dos pais.