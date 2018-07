Actualidade

O tráfico de heroína do Afeganistão para a Europa, através da África austral e oriental, dá sinais de aumentar e Moçambique é um dos principais corredores, refere um relatório do projeto Enact, financiado pela União Europeia (UE), hoje divulgado.

"Desde 2010, várias apreensões de heroína" pela parceria naval de 32 países no oceano Índico "confirmam que a costa leste africana está a desempenhar um papel significativo no tráfico de heroína", referem os autores do estudo intitulado "A Costa da Heroína".

A dificuldade em fazer passar a droga pela Ásia central e Europa de Leste tem feito crescer o tráfico pela chamada "rota austral", acrescenta-se.