Actualidade

Mais de mil empresas serão alvo de uma inspeção do trabalho e da Segurança Social com o objetivo de regularizar situações de uso indevido de recibos verdes e de contratação a termo, foi hoje anunciado.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e o Instituto da Segurança Social (ISS) "estão a desenvolver uma ação conjunta de âmbito nacional com o objetivo de regularizar situações de uso indevido de contratos de prestação de serviço e de contratação a termo", avança a ACT em comunicado.

Na primeira fase da campanha conjunta foram selecionadas para inspeção "mais de um milhar de empresas de vários setores de atividade", acrescenta a autoridade.