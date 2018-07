Wimbledon

O tenista português Gastão Elias, 118.º do 'ranking' mundial, foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio de Wimbledon pelo espanhol Guillermo García-López, 65.º do mundo, por 6-2, 6-4 e 6-2.

O 'veterano' García-López somou a segunda vitória perante o português, ao fim de duas horas e dois minutos, e assegurou a passagem à segunda ronda, na qual vai defrontar o russo Daniil Medvedev, 67.º da hierarquia, que hoje afastou o croata Borna Coric, 20.º.

O número dois português, que tinha duas vitórias frente ao espanhol, continua sem passar da primeira ronda em torneios do Grand Slam, somando a terceira saída no primeiro jogo do quadro principal na relva do All Englang Club.