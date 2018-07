Actualidade

A quarta edição do congresso internacional KISMIF volta ao Porto na terça-feira e, até sábado, apresenta conferências, concertos e exposições com "foco temático na questão do género e nas diferenças", afirmou Paula Guerra, organizadora do evento.

"O que está aqui em causa é enquadrar a variável género e tentar perceber como todas as reformulações e todas as transformações que essa variável tem na sociedade, lançá-la também para as culturas DIY (do-it-yourself [faz-tu-mesmo]) que é particularmente importante no mundo presente. A temática é mais do que adequada porque estamos num contexto em que a Europa se vê confrontada com questões de racismo, de xenofobia e é preciso equacionar estas questões para percebermos o rumo futuro", explicou à Lusa Paula Guerra.

O tema da quarta edição do KISMIF, "Gender, Differences, Identities and DIY Cultures" (Género, Diferenças, Identidades e culturas faz-tu-mesmo) promete "dar muito enfâse à questão do género e da discussão", no que diz respeito "às culturas 'underground'".