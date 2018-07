Actualidade

A GNR apreendeu centenas de doses de heroína e cocaína e deteve 10 pessoas suspeitas de pertencer a uma rede de tráfico de droga que abastecia os concelhos de Lisboa e Setúbal, foi hoje anunciado.

A GNR acredita ter desmantelado esta rede que abastecia os concelhos de Lisboa e de Setúbal, disse fonte da GNR à agência Lusa.

Numa operação coordenada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Alenquer e que mobilizou mais de uma centena de militares de vários comandos territoriais, foram realizadas 20 buscas nos concelhos do Cadaval, Lisboa (distrito de Lisboa), Montijo e numa cela do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola, ambos no distrito de Setúbal.