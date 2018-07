Incêndios

O primeiro-ministro assinalou hoje que o país dispõe este ano de mais meios e condições para enfrentar os fogos rurais, pedindo que os cidadãos aproveitem as "tréguas" do tempo para continuar no esforço da limpeza dos terrenos.

Depois de um "verão particularmente traumático o ano passado", o país dispõe este ano de "mais e melhores meios" e sobretudo de "uma nova atitude" e "melhores condições" na prevenção e combate aos incêndios, declarou António Costa.

Um maior número de equipas de intervenção permanente dos bombeiros, de sapadores, de militares da GNR e das Forças Armadas empenhados, de vigilantes da natureza e de agentes florestais, e um "esforço muito grande da qualificação e profissionalização" foram algumas das medidas destacadas pelo primeiro-ministro.