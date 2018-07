Actualidade

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, disse hoje que a requalificação do Itinerário Principal 3 (IP3) é uma intervenção "há muito esperada, desejada e merecida".

"O primeiro-ministro prometeu e cumpriu. É para nós uma alegria e uma mais-valia para o nosso território receber esta confirmação. O nosso Interior merece ter melhores condições para crescer e se desenvolver ainda mais. O nosso tecido económico, empresarial e industrial, bem como as populações, há muito que esperavam por esta intervenção", disse João Azevedo, também presidente do Conselho Regional do Centro.

O primeiro-ministro, António Costa, realçou hoje a importância da requalificação do IP3 entre Penacova e Lagoa Azul e da duplicação parcial desta via para reduzir a sinistralidade, promover a coesão e a competitividade da região Centro.