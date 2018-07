Actualidade

O chefe da diplomacia angolana visitará Lisboa na próxima semana, adiantou hoje à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros português, que recusou que a visita do líder do PSD a Angola afete a deslocação do primeiro-ministro a Luanda.

"O Governo vê com toda a naturalidade e não tem de se pronunciar sobre as relações partidárias. Quanto mais interessantes forem as relações entre partidos portugueses e partidos congéneres de outros países, melhor é a atmosfera para o relacionamento bilateral", disse hoje Augusto Santos Silva, questionado pela deslocação do líder social-democrata, Rui Rio, na semana passada, a Luanda.

Este domingo, o antigo líder do PSD Marques Mendes considerou, no seu espaço de análise na SIC, que Angola "usou Rui Rio para dar uma bofetada política" ao primeiro-ministro português, António Costa.