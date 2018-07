Actualidade

Os pedidos de restituição do IVA dos partidos políticos dispararam em 2017 para 74, contra apenas dois pedidos no ano anterior, tendo-lhes sido devolvidos 400 mil euros, revela a Conta Geral do Estado (CGE) de 2017 publicada hoje.

De acordo com o documento publicado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a despesa fiscal relativa aos partidos políticos foi em 2017, ano de eleições autárquicas, de "0,4 milhões de euros" contra uma despesa nula no ano anterior.

Em março, o parlamento aprovou o diploma que altera a lei do financiamento dos partidos políticos com maioria absoluta de 192 deputados, mantendo a isenção do IVA limitada à divulgação da mensagem política.