Actualidade

O Governo vai optar por 'recrutar' investigadores que trabalham no estrangeiro e são membros de associações para serem adidos científicos a tempo parcial das embaixadas portuguesas, desistindo da contratação por concurso público, admitiu hoje o ministro da Ciência.

"Para já não será por concurso público", afirmou Manuel Heitor à Lusa, justificando a mudança com a necessidade de "redução de custos" e de um "modelo mais sustentável".

O ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior falava no final da sessão plenária sobre diplomacia científica que encerrou o primeiro dia do encontro Ciência 2018, que decorre até quarta-feira em Lisboa.