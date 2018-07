Actualidade

O Governo do Reino Unido anunciou hoje que proibirá as terapias de reorientação sexual como parte de um novo plano de ação para uma sociedade mais inclusiva com o coletivo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais).

O executivo da conservadora Theresa May lançou uma iniciativa em defesa dos direitos LGBT com um orçamento de 4,5 milhões de libras (5 milhões de euros).

Mais de 108 mil pessoas LGBT participaram numa pesquisa do Governo para desenvolver o programa, dos quais 2% admitiram ter participado em terapias de conversão sexual e 5% disseram que estas lhe foram oferecidas.