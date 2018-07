Actualidade

O Governo dos Estados Unidos recomendou hoje que seja negada uma licença para a maior operadora de telecomunicações do mundo, a China Mobile, atuar no país, numa altura de crescentes fricções comerciais entre Pequim e Washington.

Em comunicado, a Administração Nacional de Informação e Telecomunicações, que está sob a tutela do Departamento do Comércio, justificou com motivos de "segurança nacional" a sua recomendação à Comissão Federal de Comunicações, uma agência independente, encarregue de tomar a decisão final.

"Depois de uma significativa interação com a China Mobile, as preocupações sobre o aumento de riscos para a ordem pública e segurança nacional não foram dissipadas", afirmou em comunicado David J. Redl, o vice-secretário para as Comunicações e Informação do Departamento de Comércio.