Pedrógão Grande

A vila de Pedrógão Grande acolhe no verão três sessões de 'stand-up comedy', que eram para ter decorrido no ano do grande incêndio de 2017, iniciativa que procura também contribuir para a normalização da vida da população.

A primeira sessão de um conjunto de espetáculos de 'stand-up comedy' decorreu em 2017, a 16 de junho, um dia antes do grande incêndio, sendo que a restante programação acabou por ser suspensa por ter deixado "de fazer sentido", explicou à agência Lusa o comediante Rui Xará, sublinhando que, "apesar de a comédia ser curativa, há um tempo para as coisas".

No entanto, a ideia não foi abandonada e, um ano depois, a Câmara de Pedrógão Grande optou por retomar as sessões de 'stand-up' no Jardim da Devesa, que arrancam na sexta-feira, com Miguel "7 Estacas".