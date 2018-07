Actualidade

A peça "Colónia Penal", um inédito inacabado de Jean Genet, estreia-se na quinta-feira, em Portugal, no Teatro do Bairro, em Lisboa, numa encenação de António Pires, que a considera "o texto mais filosófico e poético do autor francês".

"Le bagne", no título original, este inédito que Jean Genet terá reelaborado entre 1942 e 1964, e de que terá também concebido um guião cinematográfico, entre 1952 e 1955, é "um verdadeiro santuário do imaginário" do escritor, nas palavras de Michel Corvin, editor da obra em francês, juntamente com Albert Dichy (2002).

A versão que sobe ao palco do Teatro do Bairro - e que inclui uma sequência filmada por João Botelho -, foi traduzida há alguns anos pelo ator Luís Lima Barreto, em colaboração com Fátima Ferreira, a partir da edição francesa que agregou os fragmentos deixados por Genet, naquela que, para o autor, seria uma das suas peças mais ambiciosas, senão mesmo a mais ambiciosa.