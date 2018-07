Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje num naufrágio de um ferry que levava 139 passageiros, ao largo das Celebes, Indonésia, estando em curso uma operação de resgate com o envio de equipas de socorro.

Imagens divulgadas pela Agência Nacional de Gestão de Desastres mostram dezenas de passageiros, com coletes salva-vidas, sentados na coberta da embarcação que submerge lentamente nas águas do Mar de Sonda, ao largo das Celebes (Sulawesi).

As Celebes, no Mar de Sonda, situam-se entre o Bornéu e as Molucas.