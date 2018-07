Actualidade

O líder parlamentar socialista invocou hoje a liberdade da sua bancada para propor alterações ao acordo de concertação social com "sentido de responsabilidade", defendendo que as mudanças laborais são património da esquerda com a oposição da direita.

Palavras proferidas por Carlos César no seu discurso de fundo nas Jornadas Parlamentares do PS, que hoje terminam junto à barragem do Alqueva, no município de Moura.

O presidente do Grupo Parlamentar do PS começou por elogiar o acordo celebrado entre o Governo, as confederações patronais e a UGT para o combate à precariedade laboral e estabilização da vida profissional.