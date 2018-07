Actualidade

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países que assinaram o acordo sobre energia nuclear com o Irão em 2015 vão reunir-se na sexta-feira em Viena, Áustria, numa tentativa de salvaguardar o pacto após a saída dos Estados Unidos.

De acordo com a agência de notícias oficial iraniana IRNA, a reunião ministerial foi solicitada pelo governo do Irão estando previstas as presenças de representantes de Teerão, Berlim, Paris, Londres, Moscovo e Pequim.

Durante o encontro prevê-se que sejam abordadas medidas e soluções no sentido da preservação do pacto, principalmente a questão relacionada com "os incentivos" da União Europeia.