Actualidade

Os profissionais dos hospitais que estejam a fazer 40 horas de trabalho semanais depois do início do mês terão de receber horas extraordinárias, disse hoje o ministro da Saúde, lembrando que as unidades são obrigadas a cumprir a lei.

Questionado hoje pelos jornalistas sobre casos de enfermeiros, técnicos e assistentes ainda a cumprir 40 horas de trabalho semanais, Adalberto Campos Fernandes avisou que os hospitais têm de cumprir a lei e que as horas feitas a mais terão de ser pagas como trabalho suplementar.

O ministro falava aos jornalistas, à margem de uma conferência em Lisboa, sobre a passagem, a partir de 01 de julho, do horário de trabalho de enfermeiros, técnicos e assistentes para 35 horas semanais.