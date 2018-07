Actualidade

Uma profissional de saúde foi detida hoje no Reino Unido por suspeitas de ter matado oito bebés e de ter tentado matar outros seis, numa unidade neonatal no noroeste da Inglaterra, anunciou hoje a polícia local.

A detenção da mulher, que a polícia não especificou se era enfermeira, médica ou outro tipo de funcionária, resultou de uma investigação na unidade neonatal do hospital público do condado de Chester, devido a suspeitas sobre as circunstâncias da morte de 17 bebés entre junho de 2015 e junho de 2016.

Devido ao resultado da primeira investigação, a polícia anunciou hoje que as autoridades se encontram a investigar a morte dos outros bebés e os ferimentos sofridos por outros 15, nesse mesmo período.