Actualidade

Um livro inédito de José Saramago, o "Último caderno de Lanzarote", correspondente ao diário de 1998, ano em que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, vai ser editado pela Porto Editora, e chega às livrarias a 08 de outubro.

O anúncio da publicação do último volume dos diários do escritor, no ano em que se comemoram os 20 anos da atribuição do Nobel, foi feito hoje pelo editor Manuel Alberto Valente, editor das obras de Saramago desde 2014, e por Pilar del Rio, na Fundação José Saramago, em Lisboa.

O próprio José Saramago já havia referido - e escreveu-o no final dos "Cadernos de Lanzarote V" - que estava a trabalhar nesse diário e que havia a intenção de o publicar, em 2002, o que acabaria por não acontecer porque os compromissos e viagens que surgiram na sequência da atribuição do Prémio Nobel ao escritor impediram-no de continuar.