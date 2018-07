Actualidade

A comunidade ismaelita vai terminar as comemorações dos 60 anos do príncipe Aga Khan como líder espiritual dos muçulmanos ismailis num evento em Lisboa, que vai impedir a normal circulação no Parque das Nações.

As comemorações do Jubileu de Diamante de Aga Khan têm início na quinta-feira e terminam dia 12 de julho e incluem mostras de arte, cinema, conferências e concertos.

De acordo com a Junta de Freguesia, são esperadas cerca de 45 mil pessoas no Parque das Nações, a zona escolhida para centralizar as comemorações na cidade.