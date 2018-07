Offshore

Pelo menos 10,6 mil milhões de euros foram transferidos para 'offshore' em 2017, valor que pode subir com correções feitas pelos bancos à informação enviada inicialmente, o que motivou a abertura de 122 processos às instituições pelo Fisco.

De acordo com os dados divulgados na página na Internet da Autoridade Tributária, o montante comunicado pelos bancos ao Fisco sobre as transferências para paraísos fiscais em 2017 foi de cerca de 10,6 mil milhões de euros, superior em cerca de 200 milhões de euros ao valor transferido no ano anterior.

Estes dados resultam da informação das transferências de fundos para 'offshore' que os bancos, com base no 'modelo 38', tiveram de remeter ao Fisco até ao final de março. No entanto, depois dessa data, o Fisco recebeu "sucessivas correções" pelas instituições financeiras em relação à informação declarada anteriormente - 122, quando em 2016 tinham sido apenas nove.