Actualidade

Os autarcas do Norte de Portugal insurgiram-se hoje contra as propostas de divisão territorial das novas concessões de distribuição de eletricidade e reivindicaram que esta região se mantenha unida nos novos contratos para os próximos 20 anos.

A posição foi assumida numa reunião, em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, da plataforma de concertação que junta as sete Comunidades Intermunicipais da Região Norte (Alto Minho, Alto Tâmega, Ave, Cávado, Douro, Tâmega e Sousa, Terras de Trás-os-Montes) e a Área Metropolitana do Porto (AMP).

Em causa está segundo o porta-voz, Artur Nunes, presidente da anfitriã, a CIM Terras de Trás-os-Montes, o documento que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE)tem em discussão pública até 17 de agosto e que os autarcas do Norte querem que seja adiada para serem esclarecidos a apresentarem contrapropostas.