Actualidade

O médio guineense Alfa Semedo foi hoje oficializado como reforço do Benfica, clube que o futebolista já representou no escalão de juniores, nas épocas de 2014/15 e 2015/16.

O jogador, de 20 anos, foi apresentado pelos 'encarnados' com um vídeo na rede social Facebook, no qual o clube lhe dá as boas-vindas.

Alfa Semedo chegou a Portugal em 2014, proveniente dos guineenses do Fidjus di Bideras, e esteve duas épocas na formação do Benfica, antes de ser emprestado ao Vilafranquense.