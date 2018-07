Actualidade

Os trabalhadores da Servirail decidiram hoje suspender a greve que cumprem há seis dias nos bares e restaurantes dos comboios de longo curso e vão pedir uma reunião à empresa para sexta-feira, com o objetivo de reatar a negociação.

"A paralisação continuou hoje com uma adesão de quase 100%, apenas trabalharam dois trabalhadores temporários, mas, embora os trabalhadores continuem determinados, decidiram em plenário suspender a paralisação para voltar à negociação com a empresa no sentido de encontrar uma solução para o conflito", disse à agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares Francisco Figueiredo.

Segundo o sindicalista, os trabalhadores em greve também decidiram no plenário desta tarde que, "caso a empresa não apresente uma proposta razoável, voltarão à luta".