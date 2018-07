Actualidade

A ópera "La Donna di Genio Volubile", do português Marcos Portugal, vai ser apresentada na sexta-feira e no sábado, no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, mais de dois séculos depois da estreia, em 1796.

Apresentada pela primeira vez Veneza, em 1796, a obra chegou ao Porto nove anos depois, ao Real Teatro São João, antecessor do atual TNSJ, e a sua recuperação permite assinalar os 220 anos da inauguração daquele teatro e os 110 anos desde o incêndio que sofreu.

"La Donna di Genio Volubile" volta ao palco onde se apresentou no Porto, desta feita pelas mãos do Ópera Estúdio da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) e da pós-graduação em ópera e estudos músico-teatrais da mesma instituição, com a encenação a cargo de António Durães.