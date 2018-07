Actualidade

A socióloga e ex-secretária de Estado da Educação Ana Benavente criticou hoje as "políticas fragmentadas" no ensino e a "desvalorização do debate educativo", considerando que os professores estão a viver um "momento extremamente difícil".

Ana Benavente falava numa sessão temática sobre políticas educativas no encontro Ciência 2018, que decorre no Centro de Congressos de Lisboa.

Apresentando um retrato "negro" sobre o estado da educação, a antiga secretária de Estado dos governos socialistas de António Guterres defendeu que o ensino em Portugal enfrenta um "brutal retrocesso", fruto de "fogos-de-artifício e políticas fragmentadas".