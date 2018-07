Actualidade

A coordenadora do BE apelou hoje aos deputados do PS para manterem a "cabeça fria" contra a "chantagem" das alterações à legislação laboral, promovendo o combate à precariedade, como combinado nos últimos dois anos.

"O desafio que está agora em cima da mesa é para os deputados do PS, para que mantenham a cabeça fria contra a chantagem, comprometidos com o caminho feito até agora, e votem contra todas as medidas que aumentem a precariedade. Podem chumbá-las, é o parlamento que decide", afirmou Catarina Martins.

A líder do BE discursava numa sessão publica, em Lisboa, subordinada ao tema "Valorizar o Trabalho", precisamente sobre a lei laboral, após acordo do Governo PS em sede de concertação social e cujas propostas serão debatidas na sexta-feira no parlamento, juntamente com iniciativas de BE, PCP, PEV, PAN e, eventualmente, PS, embora o pacote legislativo possa vir a não ser votado de imediato.