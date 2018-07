Actualidade

O grupo parlamentar do PSD exigiu hoje que o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, explique por que motivos ainda não existem, após quase três anos de governação, estudos e estatísticas sobre Segurança Social previstos no programa do Governo.

"Será ainda nesta legislatura que o Governo tomará as necessárias diligências para disponibilizar a informação plasmada no Programa do XXI Governo? Se sim, para quando?", questionam os social-democratas numa pergunta entregue hoje na Assembleia da República.

Na pergunta dirigida a Vieira da Silva, o PSD questiona ainda sobre "qual ou quais as razões para a inexistência, até ao momento e após quase 3 anos de governação, de avaliações, estudos, sistemas de estatísticas ou outras formas de acompanhamento e monitorização permanente de políticas sociais e do estado da Segurança Social?"