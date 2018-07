Actualidade

A Força de Produção ficou em primeiro lugar no concurso público para seleção do projeto artístico do Teatro Maria Matos, em Lisboa, anunciou hoje a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), da Câmara Municipal de Lisboa.

Num comunicado hoje divulgado no seu 'site', a EGEAC refere que, no âmbito do concurso, "foram recebidas três candidaturas, já classificadas provisoriamente pelo júri, estando neste momento a decorrer o prazo para reclamações (cinco dias úteis)".

As candidaturas em questão são da Força de Produção, que ficou em primeiro lugar, a Yellow Star Company, em segundo, e Meio Termo, em terceiro.