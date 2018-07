Actualidade

O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, reafirmou hoje que os 'leões' têm equipa para lutar pela conquista da I Liga de futebol e prometeu mais reforços para o treinador José Peseiro.

"O José Peseiro, da primeira vez que passou pelo clube, fez um bom trabalho. O Sporting foi à final da Taça UEFA e lutou pelo título até ao fim. O Sporting tem um bom plantel, que ainda vai ser reforçado, e tem condições para lutar pelo primeiro lugar", afirmou Sousa Cintra em declarações à SportingTV.

O Sporting fez hoje o primeiro treino da pré-época, com vista ao arranque da temporada 2018/19, com 30 atletas no plantel, dos quais cinco são reforços e 11 são regressos.