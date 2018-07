Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa quer acabar, no próximo ano letivo, com as refeições escolares servidas em cuvetes, anunciou hoje o vereador da Educação, Ricardo Robles, apontando que estas são as que têm "maior rejeição" pelos alunos.

O vereador da Educação e Direitos Sociais, Ricardo Robles (BE - que integra o executivo após um acordo de governação da cidade firmado com o PS), prestou esta informação durante a sessão plenária de hoje da Assembleia Municipal de Lisboa (AML).

Em declarações à agência Lusa à margem da reunião, Robles explicou que existem escolas onde se recorre ao "sistema unidose", com "refeições preparadas antecipadamente em unidades industriais dias antes e que depois são aquecidas para ser servidas".