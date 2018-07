Actualidade

O presidente do Governo da Madeira anunciou hoje que a região está a ponderar recorrer a mecanismos judiciais para exigir indemnizações da TAP pelos prejuízos que tem provocado a este arquipélago.

"Já dei instruções hoje, estamos a ponderar avançar e nos socorrermos de todos os mecanismos legais e reclamar judicialmente junto da TAP uma indemnização que a região tem de pedir pelos elevados prejuízos que está a causar à sua economia", declarou Miguel Albuquerque na cerimónia que atribuiu 48 galardões 'Green Key' a estabelecimentos turísticos madeirenses, premiando as suas boas práticas ambientais.

Em causa estão os cerca de 70 cancelamentos de voos da TAP para a Madeira desde o início do ano, o que, de acordo com o chefe do executivo insular afetou aproximadamente 10 mil passageiros.