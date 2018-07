Actualidade

O presidente da Junta de Freguesia da Estrela disse hoje que vai pedir uma análise jurídica ao contrato firmado entre a Câmara de Lisboa e a cantora Madonna, com vista à cedência do logradouro do Palácio Pombal para estacionamento.

"Não quero acreditar que haja enfermidades com o contrato estabelecido [entre o município e a artista]", começou por dizer Luís Newton à agência Lusa, à margem da reunião plenária da Assembleia Municipal de Lisboa.

O presidente da Junta da Estrela, freguesia onde se insere o terreno cedido pela Câmara de Lisboa, adiantou que vai "aferir a adequação" do auto de cedência de utilização de espaço municipal, divulgado pelo município na segunda-feira.