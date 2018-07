Actualidade

A Associação das Atividades Marítimo-Turísticas do Douro (AATMD) afirmou hoje estar a ser "prejudicada em milhares de euros, devido a avarias constantes nas eclusas de navegação", geridas pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Em comunicado enviado à Lusa, a AATMD refere que os "operadores turísticos do Douro acumulam prejuízos em resultado das sistemáticas interrupções de navegação e avarias das eclusas", que "em apena três meses registam sete avarias", numa altura em que "a época alta dos cruzeiros está a iniciar".

"Em todas as situações, a navegação no Douro sofreu interrupções superiores a dez horas consecutivas, o que se manifesta em alterações forçadas de itinerários, prejuízos avultados para os operadores marítimo-turísticos e para a região", refere a nota, nomeando ainda as avarias nas eclusas de Crestuma, por três ocasiões, a da Régua por duas, e a da Valeira e do Carrapatelo com uma avaria cada.