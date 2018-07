Actualidade

O diretor-geral da Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca manifestou hoje preocupação com as alianças internacionais de retalhistas já que podem ter impacto em termos de concorrência e na estratégia de abastecimento.

Na segunda-feira, os retalhistas francês Carrefour e britânico Tesco, líderes nos respetivos mercados onde operam, anunciaram um acordo estratégico de longo prazo para aumentar o poder negocial junto dos fornecedores e diminuírem os custos.

"Estamos a falar de duas cadeias que somadas representam 120 mil milhões de euros", o que comparando com a Sonae, "que vale seis mil milhões de euros, por exemplo", representa "20 vezes mais" no setor da distribuição, adiantou à Lusa o diretor-geral da Centromarca, Pedro Pimentel.(NOVA VERSÃO CORRIGE NO TERCEIRO PARÁGRAFO VALOR ATRIBUÍDO À SONAE, SUBSTUINDO SEIS MILHÕES POR SEIS MIL MILHÕES DE EUROS)