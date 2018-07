Sporting

O presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, disse hoje que os 'leões' vão receber cerca de 18 milhões de euros pelo guarda-redes Rui Patrício, que tinha rescindido o contrato, alegando justa causa.

"Estamos a resolver isso. O Patrício quis sair e não há volta a dar. A verba que o Sporting vai receber ronda os 18 milhões, um pouco menos", disse o dirigente, em entrevista à SIC, referindo estar a falar com os ingleses do Wolverhampton, clube que subiu esta época à primeira liga inglesa e é orientado pelo português Nuno Espírito Santo.

Depois de Bruno de Carvalho ter sido destituído da presidência do clube e da SAD 'leoninos', Sousa Cintra foi a pessoa escolhida para liderar a SAD e uma das suas primeiras ações tem sido o tentar recuperar os jogadores que avançaram com as rescisões de contratos após o ataque à Academia de Alcochete.