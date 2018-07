Actualidade

Los Angeles aprovou um reforço de 10 milhões de dólares (8,6 milhões de euros) para um fundo destinado a fornecer ajuda legal a crianças separadas dos seus familiares na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

A Câmara Municipal e a Conselho de Supervisores do condado votaram, esta terça-feira, a favor do reforço do Fundo de Justiça de Los Angeles, criado no ano passado para ajudar os imigrantes sem passado violento em risco de deportação.

O 'mayor' de Los Angeles, Eric Garcetti, e a supervisora do condado, Hilda Solis, anunciaram a criação deste fundo em 2016, antecipando uma política de imigração mais dura por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.