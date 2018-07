Actualidade

As seleções de basquetebol da Coreia do Sul e da Coreia do Norte defrontam-se hoje em Pyongyang pela primeira vez em 15 anos, em mais uma demonstração do estreitamento das relações entre os dois países vizinhos.

As seleções feminina e masculina de basquetebol da Coreia do Sul, juntamente com um comitiva de cerca de 100 sul-coreanos, encabeçada pelo ministro da Unificação, chegaram na terça-feira à Coreia do Norte para disputarem uma série de jogos amigáveis.

De acordo com a agência oficial norte-coreana, KCNA, a delegação sul-coreana foi muito bem recebida, tendo sido convidada para jantar num restaurante famoso por cozinhar "naengmyeong" (macarrão frio), um prato típico norte-coreano.