Actualidade

O melodrama burlesco "Apre" volta hoje a abrir o Festival de Almada, no palco grande da Escola D. António da Costa, nesta cidade, por ter sido escolhido pelo público como espetáculo de honra da edição de 2017.

Numa edição elaborada em "contexto de quase emergência", devido aos cortes de subsídios estatais de que foi alvo", como referiu o diretor do certame na apresentação do 35.º festival, a apresentação contempla 24 produções, nove das quais portuguesas e 15 estrangeiras.

A programação "possível", nas palavras do diretor do Festival e da Companhia de Teatro de Almada (CTA), anfitriã do certame, num ano em que o apoio atribuído pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) à Companhia, que inclui a verba para a produção do Festival, sofreu "um corte de 25% do total", frisou Rodrigo Francisco.