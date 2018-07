Actualidade

A rede de centros de divulgação científica Ciência Viva pretende estender-se a quintas onde os visitantes podem aprender a ciência que se faz na produção de sal, de vinho, de cortiça ou de fruta.

A presidente da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Rosalia Vargas, disse à Lusa que até ao final de julho será "apresentado o projeto estruturado" ao Ministério da Ciência para "encontrar formas de financiamento".

A rede "Quintas Ciência Viva", a desenvolver em parceria com câmaras municipais, universidades e institutos politécnicos donos das propriedades, abrange 14 quintas do interior do país, região que, segundo Rosalia Vargas, "necessita de um olhar mais atento".