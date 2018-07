Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol terminou o Mundial de futebol de 2018 no 13.º lugar, cinco acima de há quatro anos, quando caiu na primeira fase, e dois abaixo de 2010, igualmente afastada nos 'oitavos'.

Portugal somou uma vitória, face a Marrocos (1-0), e dois empates, com a Espanha (3-3) e o Irão (1-1), na primeira fase, fechando o Grupo B no segundo posto, e, nos oitavos de final, perdeu por 2-1 com o Uruguai, em embate disputado no sábado.

Com cinco pontos e um saldo nulo de golos, o conjunto de Fernando Santos fez melhor, entre as seleções eliminadas nos 'oitavos', do que Suíça (também cinco pontos, mas 5-5 em golos, conta 6-6 de Portugal) e Japão e Argentina (ambas com quatro pontos), que, como Portugal, perderam, nos 90 minutos.